Состоялся релиз ритмической ролевой игры Away From Home в духе Earthbound

Сегодня, 20 декабря 2025 года, в сервисе цифровой дистрибуции Steam вышла инди-игра Away From Home. Разработкой и изданием проекта занималась студия Squishy совместно с геймдизайнером Кэмероном Смит-Рэндиком. Новинка позиционируется как сюжетное приключение с элементами ритм-игры и детально проработанной пиксельной стилистикой.

Сюжет повествует о девочке по имени Эбби и ее брате Майкле, которые попадают в сюрреалистичный мир, наполненный странными существами и конфликтами. Игровой процесс сочетает в себе исследование открытых локаций в стиле классических JRPG, таких как Earthbound или Mother 3, с боевой системой, основанной на музыкальном ритме. Во время сражений с видом от третьего лица игрокам необходимо нажимать клавиши атаки, блока и использования предметов строго в такт музыке. Ошибки в таймингах могут привести к получению значительного урона или провалу специальных событий.

Особое внимание авторы уделили визуальной составляющей и анимации. По словам разработчиков, создание некоторых движений персонажей заняло более ста часов, а пиксельная графика призвана передавать широкий спектр эмоций героев. Мир игры наполнен побочными квестами и мини-играми, вдохновленными серией Yakuza, а принятые решения могут открывать альтернативные сюжетные маршруты и менять ход истории.

На момент выхода проект получил смешанные отзывы от пользователей. Игроки хвалят художественный стиль и саундтрек, однако жалуются на техническое состояние продукта. В обзорах упоминаются критические ошибки, зависания и проблемы с регистрацией нажатий в битвах. Разработчики уже признали наличие проблем и в официальном обращении пообещали выпускать патчи с исправлениями каждые несколько часов в ближайшее время.

До 2 января на проект действует релизная скидка в размере 10 процентов.