Авторы Don't Starve анонсировали свой следующий проект - симулятор выживания с видом сбоку Away Team

Студия Klei Entertainment объявила о тестировании одиночного режима своей новой игры Away Team. Подать заявку на участие можно уже сейчас на странице проекта в Steam. При этом разработка кооперативного режима продолжается, но он появится позже.
Away Team — это симулятор выживания с видом сбоку, в котором игрок оказывается на борту исследовательской ракеты, случайно отправленной в неизвестный мир. Здесь предстоит взять под контроль окружающую симуляцию и использовать её законы для выживания.
Ключевая особенность проекта — глубокая система моделирования. Мир реагирует на действия игрока: химические реакции, температура, конвекция и поведение жидкостей играют важную роль. Вода испаряется, огонь требует кислорода, а каждая деталь среды влияет на результат.
Игрокам предстоит добывать ресурсы, строить базы, заниматься переработкой и создавать собственные решения для выживания. Отдельное внимание уделено фермерству, где рост растений зависит от условий окружающей среды и точной настройки симуляции.
Сочетание научной точности и свободы действий делает Away Team амбициозным проектом, который проверит навыки игроков в условиях живого и непредсказуемого мира.
ГДЕ SHANK 3????
Лучше бы тогда назвали просто Oxygen Not Included 2!
Теперь получше, поначалу я думал, что будет просто сингл, что проигрывало бы обычной оксигенке. Проще раздать команды группе, чем бегать одним персонажем напрямую.
Но раз будет кооп, то становится получше. Вот только я не уверен, будет ли к этому интерес.