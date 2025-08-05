Легендарный японский композитор выразил желание вернуться в индустрии игр спустя 20 лет перерыва

Хирокадзу «Hip» Танака, легендарный композитор, подаривший миру музыку из таких культовых игр Nintendo, как Metroid, Tetris (версия для Game Boy), Super Mario Land, Kid Icarus и Earthbound, заявил о своей готовности вновь взяться за создание полноценного саундтрека для видеоигры. Это заявление прозвучало после более чем 20-летнего перерыва в его активной деятельности, как игрового композитора.

В недавнем интервью на инди-ивенте BitSummit в Киото Танака, считающийся одним из пионеров жанра чиптюн, подтвердил свой интерес к возвращению в индустрию. Он присоединился к Nintendo в 1980 году и сыграл ключевую роль в формировании звукового ландшафта эпохи 8-битных и 16-битных консолей, участвуя в разработке аудиочипов для Famicom/NES и Game Boy.

Его карьера в качестве штатного композитора Nintendo прервалась, когда он начал писать музыку для аниме «Покемон». Политика Nintendo не позволяла сотрудникам работать на сторонние компании, что вынудило Танаку уйти и присоединиться к Creatures Inc. (одному из совладельцев франшизы Pokémon), где он со временем занял пост президента. С тех пор он сосредоточился на продюсировании, лишь изредка создавая гостевые аранжировки для серии Super Smash Bros.

Однако сейчас композитор активно возвращается к творчеству. Он уже написал один трек для Street Fighter 6 и, что более важно, работает над музыкой для инди-игры Awaysis от студии 17-Bit. Изначально Танака скромно упомянул один трек, но позже уточнил, что создает «70-80%» всей музыки для проекта.

Моя сильная сторона как композитора — это взять одну центральную тему, один "цвет", который определяет игру, и выстроить вокруг него весь саундтрек, весь звуковой опыт. Поэтому, если кто-нибудь подойдет ко мне и скажет: "Эй, не хотите ли заняться этим?", я отвечу: "Да, с удовольствием".

— поделился Танака.

Возвращение маэстро, чьи мелодии стали синонимом целой эпохи в гейминге, открывает захватывающую перспективу для индустрии. Теперь поклонники по всему миру могут надеяться услышать совершенно новый, целостный саундтрек от одного из величайших композиторов в истории видеоигр.