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The Axis Unseen 22.10.2024
Экшен, Симулятор, Инди, От первого лица, Открытый мир
6.9 36 оценок

Фентезийная игра с открытым миром The Axis Unseen от бывшего разработчика Bethesda выходит 22 октября, демо уже доступна

monk70
Новости

Нейт Пёркипайл работал в Bethesda 14 лет в качестве художника по мирам Fallout и The Elder Scrolls. Однако во время разработки Starfield разработчик покинул компанию, чтобы заняться сольным проектом.

Пёркипайл работает над The ​​Axis Unseen, новой игрой, которую он разрабатывает в одиночку и у которой уже есть бесплатная демоверсия, доступная в Steam. Разработчик описывает проект как «хоррор в стиле хэви-метал, где вы охотитесь на монстров из фольклора».

The Axis Unseen выйдет 22 октября 2024 года на ПК. Разработчик заявляет, что если возникнет интерес, может появиться и консольная версия.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

муть

2
DertuFys

Мод на Скайрим, аля-Охота в плане Хирсина... назвали игрой)))

Если бесплатно релизнится, то может и Майки в суд не подадут...

0
Lyс

Хз, по трейлер не оч

0
JerzyToad

Northern journey какой то

0