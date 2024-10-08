Фентезийная игра с открытым миром The Axis Unseen от бывшего разработчика Bethesda выходит 22 октября, демо уже доступна

Нейт Пёркипайл работал в Bethesda 14 лет в качестве художника по мирам Fallout и The Elder Scrolls. Однако во время разработки Starfield разработчик покинул компанию, чтобы заняться сольным проектом.
Пёркипайл работает над The Axis Unseen, новой игрой, которую он разрабатывает в одиночку и у которой уже есть бесплатная демоверсия, доступная в Steam. Разработчик описывает проект как «хоррор в стиле хэви-метал, где вы охотитесь на монстров из фольклора».
The Axis Unseen выйдет 22 октября 2024 года на ПК. Разработчик заявляет, что если возникнет интерес, может появиться и консольная версия.
муть
Мод на Скайрим, аля-Охота в плане Хирсина... назвали игрой)))
Если бесплатно релизнится, то может и Майки в суд не подадут...
Хз, по трейлер не оч
Northern journey какой то