Фентезийная игра с открытым миром The Axis Unseen от бывшего разработчика Bethesda выходит 22 октября, демо уже доступна

Нейт Пёркипайл работал в Bethesda 14 лет в качестве художника по мирам Fallout и The Elder Scrolls. Однако во время разработки Starfield разработчик покинул компанию, чтобы заняться сольным проектом.

Пёркипайл работает над The ​​Axis Unseen, новой игрой, которую он разрабатывает в одиночку и у которой уже есть бесплатная демоверсия, доступная в Steam. Разработчик описывает проект как «хоррор в стиле хэви-метал, где вы охотитесь на монстров из фольклора».

The Axis Unseen выйдет 22 октября 2024 года на ПК. Разработчик заявляет, что если возникнет интерес, может появиться и консольная версия.