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Масштабное обновление 4.1 для Dragon's Dogma 2 добралось до консоли Switch 2 - список изменений весьма внушителен
Анонсирована Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 - бесплатный командный экшен по вселенной Gundam
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Продюсер Anthem рассказал, что могло спасти провальный шутер BioWare
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Эмулятор Xbox hakuX 1.2 теперь запускает Halo, Forza и другие игры на портативных устройствах под управлением Android
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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