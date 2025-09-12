Мрачный платформер Ayasa: Shadows of Silence выйдет на ПК через Steam 25 сентября

Хоррор-платформер Ayasa: Shadows of Silence выйдет на ПК через Steam 25 сентября, объявила студия Aya Games. Версии для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch последуют позже. Игра сочетает в себе элементы платформера, выживания и квестового исследования, создавая уникальный атмосферный опыт.

«Это не просто история о войне, это поэтическое путешествие через сознание, где величайшая битва происходит внутри», — отметил генеральный директор Aya Games Эдгар Джаноян. Разработчики сделали ставку на безсловесный нарратив: история рассказывается через пантомиму, визуальные образы и музыку, вдохновленную Комитасом. Миры платформера сочетают философские идеи Рене Лалу, метаморфические аллегории Роберта Сахакянца, сказочный стиль Хаяо Миядзаки и мрачный визуальный язык Тима Бертона.

Игроки управляют Аясой, девушкой, путешествующей по раздробленным землям, где моральные силы сталкиваются друг с другом: Любовь, Вера и Надежда против Жадности, Предательства и Безразличия. Каждое царство — это уникальная, сюрреалистическая среда, где игроки должны выбирать, приведут ли действия Аясы к искуплению или падению в тиранию.

Геймплей объединяет исследование, решение головоломок и выживание. Аяса обладает таинственными способностями: манипуляцией временем, невидимостью и контролем энергии, которые помогают проходить сложные участки, раскрывать секреты и преодолевать опасности.

Ключевые особенности Ayasa: Shadows of Silence включают: безсловесный нарратив, сюрреалистические земли света и тени, выборы, определяющие финал, уникальные способности Аясы и атмосферный платформенный геймплей. Игра обещает стать эмоциональным и визуально выразительным приключением, где каждое решение имеет значение.

Игрокам предстоит погрузиться в мрачный, поэтичный мир и пройти путь, где мораль и выживание переплетаются, создавая незабываемый опыт.