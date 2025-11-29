Вышел релиз Ayasa: Shadows Of Silence - хоррор-платформер с исследованием мира в 2.5D

Aya Games представляет игру Ayasa: Shadows Of Silence - мрачный и сюрреалистичный хоррор-платформер, сочетающий квесты, ужасы и головоломки в захватывающем приключении. Игра доступна на PC (Steam).

Ayasa: Shadows of Silence рассказывает не просто историю о войне, это поэтическое путешествие через сознание, где величайшая битва происходит внутри. Разработчики сознательно отказались от диалогов: история передаётся через пантомиму, выразительные визуальные образы, атмосферу и музыку.

В центре внимания - Аяса, девушка, путешествующая по шести раздробленным землям, где моральные силы сталкиваются друг с другом: Любовь, Вера и Надежда против Жадности, Предательства и Безразличия. Каждая локация игры представляет собой метафору моральной силы, воплощая как светлые, так и тёмные стороны бытия. От решений игрока зависит, какой путь изберёт Аяса: приведёт ли её дорога к искуплению и гармонии или же обернётся падением в пучину тирании.

Художественный стиль игры вдохновлён целым рядом ярких творцов. В нём угадываются философские мотивы Рене Лалу, метаморфические аллегории Роберта Саакянца, поэтичная сказочность Хаяо Миядзаки и мрачный сюрреализм Тима Бертона, вызывая одновременно ужас и восхищение.

Ключевые особенности игры:

Созданный вручную атмосферный мир, полный секретов. Каждая область предлагает уникальные испытания, сочетая платформер с исследованием, что держит вас в напряжении по мере продвижения

Уровни живые и сюрреалистичные - это больше, чем просто декорации; это яркие персонажи, рассказывающие истории, полные благоговения, страха и размышлений.

Головоломки и взаимодействие с окружающей средой

Механика света и тени, уникальные способности Аясы

Выбор, который незаметно изменит мир вокруг вас

Игру можно приобрести со скидкой 20% до 12 декабря по цене: 704 RUB / 412 UAH