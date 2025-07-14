Кровавые ритуалы и ацтекские храмы: в августе выйдет стратегия Aztecs: The Last Sun

Уже 28 августа на Steam в раннем доступе стартует Aztecs: The Last Sun — амбициозная экономическая стратегия от польской студии Play2Chill, вдохновлённая культурой и мифами древних ацтеков. Игра сочетает атмосферу классических градостроителей с мрачными ритуалами и борьбой за выживание под гнётом богов.

Игрокам предстоит взять под контроль легендарный Теночтитлан, столицу ацтекской империи, расположенную на острове посреди озера Тескоко. В условиях ограниченного пространства вы будете развивать город с XIII по XVI век, налаживать торговлю, строить храмы, дворцы и прокладывать пути к процветанию. Одной из особенностей станет возможность развивать город не только вширь, но и ввысь — по образцу настоящих ацтекских пирамид.

Но Aztecs: The Last Sun — это не просто управление ресурсами. Боги здесь — не фон. Они требуют подчинения, а главное — жертвоприношений. Особую угрозу представляет Богиня Луны, насылающая хаос по ночам. Чтобы умилостивить её и других высших существ, придётся прибегнуть к кровавым ритуалам, включая человеческие жертвы.

Дополнительно игра предлагает экспедиции в дикие земли и возможность расширять территорию империи. А тем, кто не хочет ждать релиза, уже доступна демоверсия, получившая улучшения вроде системы сохранений, переработанного ландшафта и возможности продолжить игру после завершения заданий.