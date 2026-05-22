Состоялся полноценный релиз исторической градостроительной стратегии Aztecs: The Last Sun

Разработчики из студии Play2Chill S.A. совместно с издательством Toplitz Productions выпустили версию 1.0 градостроительной стратегии с элементами выживания Aztecs: The Last Sun. Игра покинула ранний доступ, где она находилась на протяжении 7 месяцев с момента выхода 23 сентября 2025 года.

В Aztecs: The Last Sun игрокам предстоит взять на себя роль правителя Теночтитлана, развивать поселение на озере Тескоко, терраформировать болотистую местность и противостоять гневу богини Луны. С выходом полноценной версии в проекте появился сюжетный эпилог, завершающий историю борьбы с божеством, а также 12 новых заданий в неизведанной области долины Мехико.

Релизное обновление добавило 2 новых игровых режима. В режиме песочницы пользователям предлагают выживать в течение максимального количества ночей без выполнения сюжетных квестов на новой карте. Творческий режим полностью отключает экономические угрозы и ограничения на ресурсы, позволяя сосредоточиться исключительно на строительстве и использовать встроенный фоторежим.

Сложность игрового процесса теперь можно настроить с помощью новых уровней. Расслабленный вариант минимизирует экономические трудности и снижает опасность ночных нападений, тогда как экстремальный режим под названием Doom полностью отключает тактическую паузу и выводит выживание на предел возможностей.

В дерево технологий разработчики добавили перк Просветление, позволяющий улучшать некоторые постройки до 4 уровня для повышения эффективности производства. Также в игре появились новые форпосты для добычи глины и обсидиана и сюжетное сооружение Солнечный столп, модули которого постепенно ослабляют силы противника.

До 5 июня 2026 года Aztecs: The Last Sun продается со скидкой 20% за 1199 рублей, после чего цена вернется к стандартным 1499 рублям.