AZUR получила новый геймплей: быстрый PvP-шутер без передышек и лишних систем

На Insider Gaming Showcase представили новый геймплейный трейлер AZUR — будущего PvP-шутера с элементами выживания от французской KADES Studio. Проект сразу выделяется довольно радикальной идеей: игроку не предлагают «выжить любой ценой», ему прямо говорят, что он всё равно погибнет — вопрос только в том, как долго удастся продержаться.

Игра разрабатывается как динамичный шутер от первого лица, действие которого разворачивается на вымышленном средиземноморском острове Белмас. Разработчики подчёркивают, что вдохновлялись такими проектами, как The Last of Us и Far Cry, но при этом сознательно убирают из формулы всё, что может замедлять темп. Крафтинг, сложный инвентарь и долгие паузы — всё это вырезано в пользу постоянного движения и боевых столкновений.

В основе игрового цикла лежит идея «рейдов»: игроки высаживаются на заражённый остров, сражаются, собирают ресурсы и пытаются эвакуировать добычу через фракцию «Блэк Дрип». Интересный момент — эвакуируется не персонаж, а именно лут, который затем сохраняется в меню. Это создаёт ощущение постоянного риска: потерять можно всё, но прогресс всё равно частично сохраняется.

Дополнительное давление создаёт инфекция Cryovore, которая мутирует окружение и добавляет PvE-угрозы поверх PvP-конфликтов. В итоге игрок оказывается между двух огней — другими участниками и самим миром, который буквально становится враждебным.

Отдельно стоит отметить систему лидеров: AZUR явно делает ставку на соревновательный азарт, подталкивая игроков к повторным забегам ради места в глобальном рейтинге. И, честно говоря, это звучит как попытка объединить формат арена-шутера и extraction-игр, но с максимально ускоренным темпом.

Разработкой занимается небольшая команда из шести человек. И в этом, пожалуй, самый любопытный момент: AZUR выглядит как амбициозный проект уровня крупных студий, но создаётся почти инди-составом — что само по себе уже вызывает осторожный интерес.