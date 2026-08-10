Авторы Azur Lane порадуют японских фанатов онигири из риса, который выращивали под ASMR в стиле "гяру"

В честь девятилетия Azur Lane компания Yostar подготовила для японских поклонников необычное угощение — онигири из риса, который во время выращивания постоянно подвергался воздействию ASMR с голосом персонажа Овари.

Речь идет о фестивале AZUR LANE MUSI9 FES, который пройдет в Токио 5 и 6 сентября. Среди блюд, которые будут доступны посетителям мероприятия, особое внимание привлекли простые соленые рисовые шарики стоимостью 1000 иен, то есть около 6,5 доллара.

Высокая цена объясняется происхождением риса. Для приготовления онигири используется так называемый «рис Овари-Гяру» — результат необычного проекта Yostar, посвященного «гяру-сельскому хозяйству». Еще в декабре 2025 года издатель договорился с отмеченной наградами рисовой фермой в префектуре Гифу о выращивании урожая с использованием необычного метода.

Основой проекта стал редкий сорт риса Хацусимо. На протяжении всего периода выращивания, от проращивания семян до сбора урожая, растения подвергались воздействию записей с голосом Овари из Azur Lane. Персонаж обращалась к рису с пожеланиями вырасти крепким и здоровым.

Звуки воспроизводились непосредственно на рисовом поле с помощью установленных там динамиков. Кроме того, для отдельных растений использовались специальные наушники, чтобы ASMR буквально «доходил» до каждого стебля. Yostar даже выпустила документальный фильм, посвященный необычному эксперименту.

Первоначально поклонники могли приобрести упаковки этого риса вместе с тематическими товарами с изображением Овари. Теперь же он получил новое применение — его будут подавать в виде онигири на юбилейном фестивале Azur Lane.

При этом организаторы решили не перегружать блюдо дополнительными ингредиентами. Представитель Yostar Дай Миваки объяснил, что от нори и других традиционных добавок отказались намеренно, чтобы посетители могли оценить вкус самого риса.

Учитывая необычную историю происхождения продукта, количество онигири, вероятно, будет ограниченным. Впрочем, даже без дополнительных начинок это, пожалуй, один из самых необычных способов отметить годовщину мобильной игры: сначала дать рису послушать голос персонажа, а затем предложить поклонникам съесть результат эксперимента.