Готовимся к жаркому лету вместе с коллаборацией Azur Lane и Dead or Alive Xtreme

Yostar Games и Koei Tecmo в очередной раз объединяют усилия. Они готовят уже третье масштабное кроссовер-событие между популярным мобильным шутером Azur Lane и игрой Dead or Alive Xtreme Venus Vacation. По информации, представленной в ходе официального прямого эфира от 13 апреля, новая коллаборация будет доступна для игроков с 17 апреля по 1 мая текущего года.

Сюжет грядущего события вновь соберет знаменитых «Венер» на территории Порта из Azur Lane. Игроков ждет комичная история, в которой героиням предстоит судорожно набирать участниц и поднимать боевой дух команды перед важнейшим соревнованием по пляжному волейболу.

Для фанатов разработчики приготовили целую россыпь нового контента. Самой значимой новинкой станет дебют шести свежих гостевых персонажей из вселенной Dead or Alive Xtreme. К команде кораблей присоединятся:

Элиз — в роли SSR Авианосца

Шенди — в роли SSR Тяжелого крейсера

Юкино — в роли SSR Легкого крейсера

Цукуши — в роли SSR Эсминца

Шидзуку — в роли SSR Линкора

Патти — в роли SSR Подводной лодки

Игроки смогут попытаться получить героинь через привычную механику гачи в ограниченном строительном пуле. Для облегчения пополнения флота предусмотрены и альтернативные пути: так, Цукуши можно будет приобрести в обмен на ивентовые баллы или получить в качестве дропа на уровне события, Патти станет бонусом за накопительные очки прогресса, а Шидзуку вознаградит старательных игроков в обмен на очки дружбы.

Конечно же, какое волейбольное мероприятие без соответствующих нарядов? В честь коллаборации студия выпустит 10 тематических костюмов-купальников. Их смогут примерить не только новоприбывшие гостьи, но и старые корабледевочки. Кое-какие скины — например, образы для Элиз, Шенди и Аргуса — геймеры смогут брать на время в «аренду», используя купоны.

Вдобавок к вышеописанному контенту авторы решили обрадовать старых фанатов возвращением архива. Уже с 23 апреля начнется частичный реран старых элементов совместных мероприятий (оригинальные кроссоверы прошли в 2020 и 2023 годах). Благодаря этому, у игроков вновь появится шанс выбить полюбившихся ветеранов вроде Касуми, Мари Роуз, Тамаки и раздобыть классические костюмы прошлых лет.