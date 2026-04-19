ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Azur Lane: Crosswave 13.02.2020
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Аниме
6.3 94 оценки

Иллюстратор High School DxD отметил, что героини гач стали распутнее - на их фоне даже Риас Гремори выглядит скромно

Известный японский художник Мияма-Зеро, подаривший миру образы героинь легендарной франшизы High School DxD, поделился неожиданным наблюдением. За минувшие десять лет стандарты откровенности в дизайне аниме-персонажей изменились до неузнаваемости - настолько, что культовая Риас Гремори, некогда считавшаяся эталоном соблазнительности, сегодня выглядит почти сдержанно по сравнению с героинями мобильных гач, таких как Azur Lane.

По словам Миямы-Зеро, гипертрофированные пропорции, минимум одежды и максимально вызывающие позы, которые раньше воспринимались как особый "фансервис", сегодня стали мейнстримом и базовым стандартом для жанра. По мнению Миямы-Зеро, главная причина - гиперконкурентная борьба на рынке гача-проектов. В условиях, когда каждый новый лукбокс или ивент должен стимулировать траты, дизайнеры вынуждены постоянно "повышать ставки": каждый следующий персонаж обязан быть ярче, сексуальнее и визуально агрессивнее предыдущего.

Впрочем, как отмечают ветераны индустрии, корни явления уходят в более ранние тайтлы вроде Senran Kagura или Ikkitousen - однако именно мобильные игры с их вечной гонкой за донатом довели этот тренд до абсолютного предела. И, судя по всему, возврата к "классическим" пропорциям ждать уже не стоит.

Индустрия
13
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Jezyk

Трафаретные одинаковые морды, и вообще вся эта поп-культура придуманная трусонюхами отвратительное явление. Хуже этого только всякие лисички с человеческим вареником и квадроберы

6
Kitocun

Риас Гремори благородная дева а эти просто шл***.

5
Pycckuu_XAKEP

гачи - дегенераты

1
ant 36436
Геншин намного успешней этих Azur Lane, как там с пропорциями?

Сережаа

Он забыл объяснить где минусы

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ