Иллюстратор High School DxD отметил, что героини гач стали распутнее - на их фоне даже Риас Гремори выглядит скромно

Известный японский художник Мияма-Зеро, подаривший миру образы героинь легендарной франшизы High School DxD, поделился неожиданным наблюдением. За минувшие десять лет стандарты откровенности в дизайне аниме-персонажей изменились до неузнаваемости - настолько, что культовая Риас Гремори, некогда считавшаяся эталоном соблазнительности, сегодня выглядит почти сдержанно по сравнению с героинями мобильных гач, таких как Azur Lane.

По словам Миямы-Зеро, гипертрофированные пропорции, минимум одежды и максимально вызывающие позы, которые раньше воспринимались как особый "фансервис", сегодня стали мейнстримом и базовым стандартом для жанра. По мнению Миямы-Зеро, главная причина - гиперконкурентная борьба на рынке гача-проектов. В условиях, когда каждый новый лукбокс или ивент должен стимулировать траты, дизайнеры вынуждены постоянно "повышать ставки": каждый следующий персонаж обязан быть ярче, сексуальнее и визуально агрессивнее предыдущего.

Впрочем, как отмечают ветераны индустрии, корни явления уходят в более ранние тайтлы вроде Senran Kagura или Ikkitousen - однако именно мобильные игры с их вечной гонкой за донатом довели этот тренд до абсолютного предела. И, судя по всему, возврата к "классическим" пропорциям ждать уже не стоит.