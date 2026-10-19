Космический симулятор B.L.U.E. с модульной сборкой звездолетов потребует видеокарту GeForce RTX 4090

В цифровом магазине Steam состоялся анонс и выпуск бесплатной демоверсии космического симулятора B.L.U.E. от независимой калифорнийской студии BlueHeaven Games. Проект сочетает механики инженерной песочницы и соревновательного командного экшена с глубоким расчетом физики полетов. Опробовать базовые возможности конструирования звездолетов и космических боев игроки могут во время фестиваля Steam Next Fest, который проходит с 19 по 26 октября 2026 года.

Название игры отражает ключевой цикл игрового процесса, состоящий из 4 этапов: Build, Launch, Upgrade и Evolve. Участники матчей создают собственные космические аппараты из модульных компонентов, вручную настраивая распределение энергии, охлаждение радиаторов и арсенал орудий. На динамических космических аренах разрушения и маневренность полностью подчиняются физическим законам, а сбор обломков и выполнение задач в зонах аномалий позволяют модернизировать корабль прямо во время сражения.

Особое внимание аудитории привлекли системные требования симулятора, оказавшиеся крайне суровыми для независимого проекта. Согласно информации на странице в сервисе Valve, минимальная конфигурация для запуска требует наличия видеокарты GeForce RTX 3080, процессора Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 9800X и 16 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры разработчики рекомендуют графический ускоритель GeForce RTX 4090 в сочетании с Intel Core i9-13900K либо AMD Ryzen 9 7950X и 32 ГБ оперативной памяти, что объясняется сложными физическими расчетами в реальном времени.

Проект представляет собой глубоко системную многопользовательскую инженерную песочницу, сфокусированную на строительстве кораблей с учетом физики, сражениях, контроле тепловыделения и творчестве игроков. Ранний доступ позволяет развивать эти взаимосвязанные системы вместе с сообществом, одновременно улучшая баланс, стабильность, производительность и общее качество игры. - Дилан Сун, основатель студии BlueHeaven Games

Команда BlueHeaven Games состоит из 16 инженеров, художников и геймдизайнеров из Лос-Анджелеса. Студия сформировалась на базе университетской программы Advanced Game Project при Южно-Калифорнийском университете. Авторы решили развивать студенческую инициативу в полноценный коммерческий продукт, объединив концепции космической инженерии и сессионных командных сражений.

Студия планирует развивать игру в формате раннего доступа на протяжении от 1 до 2 лет. В планах разработчиков значится существенное расширение арсенала модулей, внедрение новых типов орудий и защитных систем, углубление механики аномалий, запуск выделенных серверов, создание рейтингового подбора игроков и внедрение полноценной поддержки пользовательских модификаций.

При выходе в ранний доступ проект будет продаваться по сниженной цене, однако создатели заранее предупредили о повышении стоимости по мере приближения к финальной версии. Кроме того, игра разрабатывается исключительно на английском языке и не имеет перевода интерфейса или субтитров на русский язык. Точная дата полноценного запуска B.L.U.E. пока остается неизвестной, а представленная пробная версия позиционируется авторами как ранний технический срез.