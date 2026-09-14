B.L.U.E. NOVA - GungHo готовит бесплатный кооперативный PvE-шутер на 30 игроков

GungHo Online Entertainment анонсировала B.L.U.E. NOVA — бесплатный кооперативный шутер от третьего лица, в котором игрокам предстоит сражаться с армиями искусственного интеллекта. Релиз на ПК в Steam запланирован на 2027 год.

Игра начнётся с одиночного прохождения, однако по мере встречи с другими пользователями на поле боя можно объединяться через систему R.I.N.G. и постепенно превращать сражение в масштабную кооперативную битву. Всего на одном поле смогут одновременно находиться до 30 игроков.

Главной задачей станет прорыв через оборону ИИ. Игрокам предстоит сражаться с волнами механических противников, уничтожать защитные башни и огромные сооружения, а затем штурмовать Главную башню в центре поля боя. Система R.I.N.G. позволит усиливать совместные атаки, а развитие связки между игроками откроет мощный ультимативный удар.

В B.L.U.E. NOVA будет представлен набор героев с уникальными способностями и ультимативными атаками. Игроки смогут выбирать подходящего персонажа и дополнительно менять его внешний вид с помощью различных скинов.

Действие разворачивается на планете DIVAL, куда человечество отправилось в поисках нового дома после обнаружения угрозы супервспышки, способной уничтожить Землю в 2200 году. Однако управляющий колонией ИИ EVE вышел из-под контроля, создал механическую армию Singula и захватил планету. Теперь героям USF предстоит вернуть её человечеству.

Отдельной частью анонса стала виртуальная группа SNIVPA, созданная GungHo Online Entertainment. Её участницы Seraphy, Rico, Logi и JJ окажутся героями B.L.U.E. NOVA, а дебютная песня коллектива Too Rich, Too Bold станет заглавной композицией игры.

B.L.U.E. NOVA представят на Tokyo Game Show 2026, которая пройдёт с 17 по 21 сентября. Посетители выставки смогут увидеть эксклюзивный видеоролик игры. Релиз состоится в 2027 году на ПК через Steam.