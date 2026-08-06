Инди-хит Baba Is You получит официальную настольную игру

Культовая логическая головоломка Baba Is You получает официальную настольную адаптацию. Проект под названием Baba Is You: The Board Game готовится к запуску краудфандинговой кампании на площадке Kickstarter, который состоится 15 сентября 2026 года. Разработкой физической версии занимается издательство Bitewing Games совместно с геймдизайнером Питером Хейвордом, а автор оригинальной видеоигры Арви Тейкари отвечает за художественное оформление.

Главной особенностью настольного воплощения станет сохранение ключевой механики изменения правил на лету. Игрокам предстоит перемещать фигурки персонажей Бабы и Кеке по игровому полю, одновременно составляя логические цепочки из специальных жетонов со словами. Комбинации вроде BABA IS YOU или FLAG IS WIN будут меняться прямо во время партии, полностью преобразуя условия победы и поведение объектов на карте.

В состав настольного набора входят детализированные миниатюры героев, набор физических тайлов с правилами и карты миров. Игровой процесс разделен на кампанию, состоящую из последовательных уровней. Разработчики также добавили новые свойства для объектов, включая жетоны со словами FAST, CURIOUS, THIRSTY и BOSS, которые расширяют стандартные правила видеоигры.

Перенос столь сложной логической системы в физический формат уже вызывает споры среди сообщества. В отличие от компьютерной версии, где корректность составленных правил и отсутствие бесконечных циклов отслеживает программный код, в настольной игре следить за соблюдением всех условий придется самим участникам партии.

Помимо базового игрового поля, кампания на Kickstarter предложит формат для 2 игроков с длительностью сессий от 10 до 30 минут. Вместе с Baba Is You: The Board Game издатель также планирует представить карточную игру Party House: The Deckbuilding Game, созданную по мотивам одного из проектов сборника UFO 50.