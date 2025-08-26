Авторы Baby Steps не хотят споткнуться о Hollow Knight: Silksong и перенесли релиз на 23 сентября

Devolver Digital объявила о переносе юмористической адвенчуры Baby Steps. Изначально игра должна была выйти 8 сентября, но теперь релиз состоится 23 числа. Причина проста — издатель не хочет, чтобы их проект затерялся на фоне выхода одного из самых ожидаемых релизов года, Hollow Knight: Silksong.

Вместе с объявлением студия опубликовала шуточное видео: главный герой Baby Steps, безработный недотёпа Нейт, пытается взобраться на статую Хорнет, центральной героини Silksong. Попытка, разумеется, заканчивается падением. В описании разработчики добавили, что у Нейта «аллергия на шершней», явно намекая на невозможность конкурировать с хитом от Team Cherry.

Baby Steps — это комедийный симулятор ходьбы. Его главный герой — ленивый парень, всю жизнь просидевший в подвале родителей. Внезапно он оказывается в таинственном горном мире, где ему предстоит заново учиться простым вещам вроде хождения и одновременно пытаться разобраться, что вообще произошло.