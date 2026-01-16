Авторы Baby Steps рассказали о создании самого жалкого героя видеоигр

Команда разработчиков необычной адвенчуры Baby Steps обсудила причины, по которым они сделали протагонистом капризного и неподготовленного мужчину, и объяснила, почему игроки со временем проникаются к нему симпатией. Геймдизайнер Гейб Куццилло и создатель Getting Over It Беннетт Фодди рассказали, что образ Нейта стал своеобразной любящей насмешкой над самими авторами.

Куццилло отметил, что специфический внешний вид героя был идеей его коллеги. Я не знаю, почему он в комбинезоне и с огромной задницей, Беннет просто пришел с этим однажды, - пояснил разработчик. Фодди в ответ пошутил, что работа над дизайном персонажей и анимацией прививает любовь к большим формам. Нейт представляет собой тридцатипятилетнего мужчину, живущего в подвале родителей, который социально неловок и категорически не приемлет помощи со стороны. Этот аспект личности особенно важен для авторов. В одном из эпизодов герой отказывается от предложенной карты, что является шуткой над современными упрощениями в геймплее и одновременно раскрывает сложный характер протагониста.

Куццилло, который сам озвучил Нейта, признался в глубокой связи с персонажем. Нейт - это одно из проявлений моей личности, - сказал он. Во мне живет тот парень, который отказывается от карты. Если кто-то пытается мне помочь, я убегаю с криками. Беннетт Фодди добавил, что игроки часто поступают так же, когда сразу включают высокую сложность и отключают все вспомогательные функции в играх. Концепция неуклюжего и неподготовленного героя, по словам авторов, дает игроку удобное психологическое оправдание. Если у пользователя что-то не получается, он может винить в этом персонажа, так как тот явно не в форме.

В игре также присутствуют странные сцены с поеданием фруктов, снятые крупным планом через широкоугольный объектив. Вдохновением для них послужили вирусные видео трейнспоттера Фрэнсиса Буржуа. Фодди объяснил это желанием показать моменты катарсиса, когда игрок чувствует себя таким же безумным от радости, как и Нейт. Философия проекта строится на трансформации восприятия: поначалу процесс кажется враждебным и раздражающим, но со временем игрок начинает находить в этом удовольствие и ассоциировать себя с героем. По мнению Куццилло, Нейт одновременно является объектом иронии и искренним образом, что делает историю завершенной.