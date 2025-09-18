Авторы необычной Baby Steps заявили, что игра недалеко ушла от их первоначальной идеи

Создатели необычного симулятора идущего человека Baby Steps рассказали о процессе разработки и о том, как игра эволюционировала с первых прототипов до полноценного релиза.

По словам команды, сразу после создания первых прототипов стало ясно, что идея уникальна и заслуживает полноценной реализации. «Не думаю, что концепция игры сильно изменилась с тех пор, как появились первые прототипы, скорее, она дополнилась», — отметил один из разработчиков.

В первый год разработки авторы добавляли новые механики и возможности, экспериментируя с геймплеем, а в последние месяцы сосредоточились на удалении всего лишнего, чтобы игра оставалась простой и не перегруженной. Такой подход позволил сохранить уникальность проекта и его очарование с самого начала.

Ранее стало известно, что релиз Baby Steps перенесли на 23 сентября, чтобы не пересекаться с выходом Hollow Knight: Silksong. Игра будет доступна на PC и PlayStation 5, а поклонники уже с нетерпением ждут, чтобы испытать необычный симулятор шагающего персонажа, сохранивший дух оригинальной идеи команды.