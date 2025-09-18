ЧАТ ИГРЫ
Baby Steps 23.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица
5.7 20 оценок

Авторы необычной Baby Steps заявили, что игра недалеко ушла от их первоначальной идеи

Создатели необычного симулятора идущего человека Baby Steps рассказали о процессе разработки и о том, как игра эволюционировала с первых прототипов до полноценного релиза.

По словам команды, сразу после создания первых прототипов стало ясно, что идея уникальна и заслуживает полноценной реализации. «Не думаю, что концепция игры сильно изменилась с тех пор, как появились первые прототипы, скорее, она дополнилась», — отметил один из разработчиков.

В первый год разработки авторы добавляли новые механики и возможности, экспериментируя с геймплеем, а в последние месяцы сосредоточились на удалении всего лишнего, чтобы игра оставалась простой и не перегруженной. Такой подход позволил сохранить уникальность проекта и его очарование с самого начала.

Впечатления от демоверсии Baby Steps - абсурдный, но скучноватый, симулятор ходьбы

Ранее стало известно, что релиз Baby Steps перенесли на 23 сентября, чтобы не пересекаться с выходом Hollow Knight: Silksong. Игра будет доступна на PC и PlayStation 5, а поклонники уже с нетерпением ждут, чтобы испытать необычный симулятор шагающего персонажа, сохранивший дух оригинальной идеи команды.

