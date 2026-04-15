"Фальшивые эмоции": авторы Baby Steps устроили мета-пародию в ролике с реакцией на спидран

Создатели Baby Steps — Беннетт Фодди и Гейб Каззилло — опубликовали необычный ролик, который оказался не разбором спидрана, а мета-пародией на формат реакционных видео.

По задумке, разработчики «смотрят» семиминутное прохождение игры, однако вместо анализа геймплея они погружаются в абстрактные рассуждения о природе эмоций, искренности и искусстве. Уже в начале Фодди задаётся вопросом, бывают ли такие реакции настоящими, на что Каззилло прямо отвечает: «Они фальшивые».

Дальше видео превращается в философский диалог, где авторы обсуждают правду и перформанс, сравнивая реакции блогеров с актёрской игрой. В частности, они упоминают Markiplier и его эмоциональные видео по Getting Over It with Bennett Foddy.

Лишь после завершения спидрана разработчики возвращаются к «реакции», намеренно переигрывая типичные восторги и клише. Финальный аккорд — неожиданный эксплойт, который они встречают с гиперболизированным энтузиазмом.

Видео стало яркой сатирой на популярный формат и одновременно — ещё одним примером фирменного юмора авторов Baby Steps.