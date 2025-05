Шухей Йошида о самых ожидаемых играх на Gamescom Latam

На Gamescom Latam креативный директор Sony, Шухей Йошида, поделился списком наиболее ожидаемых им игр. Наряду с крупными проектами, такими как Ghost of Yotei, он отметил необычный симулятор ходьбы под названием Baby Steps (доступен на itch.io) – творение авторов Ape Out и Getting Over It.

В этой игре пользователи берут на себя роль 35-летнего Нейта, который внезапно оказывается в горной пустыне и вынужден заново учиться ходить. Управление движениями ног осуществляется вручную с помощью аналоговых стиков, что превращает подъем даже на небольшой холм в комичное испытание. Игра лишена сражений, системы развития персонажа и сложного сюжета, делая акцент на физике падений и их забавных последствиях.

По словам Йошиды, процесс обучения ходьбе в игре становится настоящим вызовом, а малейшая ошибка может привести к комичному скатыванию вниз. Он уверен, что игра станет хитом среди стримеров.

Простая графика, открытый мир и ироничный подход делают эту механику неожиданно захватывающей. Baby Steps не стремится к титулу "Игры года", но, как считает Йошида, именно такие эксперименты придают свежесть инди-сцене. Выход игры запланирован на 2025 год для PC и PS5.