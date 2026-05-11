Создатель "Baby Steps" Беннетт Фодди рассказал о своих игровых привычках и непройденной Baldurs Gate 3

Известный разработчик Беннетт Фодди, создавший проекты QWOP, Baby Steps и Getting Over It, поделился подробностями о своих игровых предпочтениях в недавнем интервью. По его словам, он до сих пор не удалил ролевую игру Baldurs Gate 3 со своего компьютера, хотя вероятность ее полного прохождения крайне мала. Разработчик признался, что получил огромное удовольствие от 1 и 2 актов, но на 3 акте масштаб игры его отпугнул. Фодди перестал играть в нее очень давно, однако наличие множества персонажей и значительного прогресса не позволяет ему просто стереть игру с диска.

В настоящее время Фодди восстанавливается после 6 лет работы над симулятором ходьбы Baby Steps. Сейчас он в основном тратит время на Brogue, старую игру в жанре roguelike с открытым исходным кодом. Беннетта привлекает возможность автоматизации процесса, когда игра может играть сама в себя до момента принятия важного решения, что идеально подходит для периодов сильной усталости.

Также геймдизайнер активно изучает новые тенденции в индустрии. Недавно он попробовал кооперативный хоррор Subfloor, который относится к набирающей популярность категории так называемых friendslop проектов. Это многопользовательские игры, созданные с расчетом на минимальную нагрузку на серверы. По мнению Фодди, такой производственный подход позволяет легко масштабировать аудиторию от 0 до 20 млн игроков, как это произошло с Lethal Company, и не требует закрытия проекта в случае слабых стартовых продаж.

Фодди, начавший программировать в 2006 году и выпустивший QWOP в 2008 году, глубоко интересуется историей геймдизайна. Недавно он запускал игру для DOS под названием Shawl, созданную в 1986 году автором Tetris Алексеем Пажитновым. Если говорить о рекордном времени в современных проектах, то статистика Steam показывает около 300 часов в Dark Souls 2 и Elite Dangerous, но Беннетт считает эти цифры неточными из-за привычки оставлять компьютер включенным. Самой честной статистикой он называет 280 часов в финской песочнице Noita, которая восхищает его своей сложной и непредсказуемой физической моделью.

Среди неигрового программного обеспечения разработчик выделил Substance Designer. Хотя программа предназначена для создания материалов для фотореалистичных персонажей, Фодди использует ее как визуальный язык программирования, считая этот инструмент гораздо более подходящим для нужд разработки видеоигр по сравнению с классическими графическими редакторами.