В Baby Steps нашли "ловушку" для тех, кто пропускает сюжет: ролик на полчаса

Разработчики пошутили над геймерами, которые «не уважают» труд актеров
Автор YouTube-канала Cuttyflame показал, какое наказание приготовили разработчики симулятора ходьбы Baby Steps для тех, кто не любит смотреть кат-сцены. Ролики в игре можно пропускать с самого начала, зажимая определенную клавишу на контроллере. Правда, постепенно условия усложняются: приходится менять кнопки в процессе пропуска, стараться попадать в тайминги и так далее.
Если же геймеру удастся таким образом «скипнуть» примерно 30 кат-сцен, запустится секретный ролик продолжительностью почти 30 минут, который уже нельзя пропустить. В нем главный герой и парень-осел усаживаются около избушки в горах, а играющие их актеры, выйдя из образа, начинают рассуждать о невежливых игроках, неуважении к работе актеров и еще множестве тем — вплоть до «Джокера» и «Игры престолов». Полное видео можно посмотреть ниже (с отметки в 9:37).
Baby Steps вышел в конце сентября на ПК и PlayStation 5 с русскими субтитрами. Игру создали авторов хардкорных хитов Getting Over It и Ape Out. По сюжету безработный неудачник Нейт оказывается вдали от дома без карты и четкого маршрута. Главная особенность симулятора — нужно управлять каждой ногой героя по отдельности, борясь с гравитацией, неровностями рельефа и неуклюжестью протагониста.
Как раз таки катсцены и являются актом неуважения к игрокам. Ещё в 1998 г. Half-Life показал, что историю можно рассказать, сведя катсцены к абсолютному минимуму, но бездарности на разработчиках думают иначе. Это называется регресс.
Любитель прыгать и приседать, это ты?
Отсутствие простейшей постановки - это лень.
Можно "оправдать" данное решение иммерсивностью, которой к слову хватает и в играх с дюжиной катсцен.
в такой шлак и бесплатно то неохота..)
Странное понимания уважение у авторов. Думаю надо пойти на встречу и пропустить саму игру в целом.
Сурова
Страшный сон Полезного Беса.
А они работают не ради денег, конечно же=)
Если игрок пропускает кат-сцены, значит, они хреновые. Ну, или игрок даун.