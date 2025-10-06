В Baby Steps нашли "ловушку" для тех, кто пропускает сюжет: ролик на полчаса

Разработчики пошутили над геймерами, которые «не уважают» труд актеров

Автор YouTube-канала Cuttyflame показал, какое наказание приготовили разработчики симулятора ходьбы Baby Steps для тех, кто не любит смотреть кат-сцены. Ролики в игре можно пропускать с самого начала, зажимая определенную клавишу на контроллере. Правда, постепенно условия усложняются: приходится менять кнопки в процессе пропуска, стараться попадать в тайминги и так далее.

Если же геймеру удастся таким образом «скипнуть» примерно 30 кат-сцен, запустится секретный ролик продолжительностью почти 30 минут, который уже нельзя пропустить. В нем главный герой и парень-осел усаживаются около избушки в горах, а играющие их актеры, выйдя из образа, начинают рассуждать о невежливых игроках, неуважении к работе актеров и еще множестве тем — вплоть до «Джокера» и «Игры престолов». Полное видео можно посмотреть ниже (с отметки в 9:37).

Baby Steps вышел в конце сентября на ПК и PlayStation 5 с русскими субтитрами. Игру создали авторов хардкорных хитов Getting Over It и Ape Out. По сюжету безработный неудачник Нейт оказывается вдали от дома без карты и четкого маршрута. Главная особенность симулятора — нужно управлять каждой ногой героя по отдельности, борясь с гравитацией, неровностями рельефа и неуклюжестью протагониста.