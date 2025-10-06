ЧАТ ИГРЫ
Baby Steps 23.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица
5.9 23 оценки

В Baby Steps нашли "ловушку" для тех, кто пропускает сюжет: ролик на полчаса

Simple Jack Simple Jack

Разработчики пошутили над геймерами, которые «не уважают» труд актеров

Автор YouTube-канала Cuttyflame показал, какое наказание приготовили разработчики симулятора ходьбы Baby Steps для тех, кто не любит смотреть кат-сцены. Ролики в игре можно пропускать с самого начала, зажимая определенную клавишу на контроллере. Правда, постепенно условия усложняются: приходится менять кнопки в процессе пропуска, стараться попадать в тайминги и так далее.

Если же геймеру удастся таким образом «скипнуть» примерно 30 кат-сцен, запустится секретный ролик продолжительностью почти 30 минут, который уже нельзя пропустить. В нем главный герой и парень-осел усаживаются около избушки в горах, а играющие их актеры, выйдя из образа, начинают рассуждать о невежливых игроках, неуважении к работе актеров и еще множестве тем — вплоть до «Джокера» и «Игры престолов». Полное видео можно посмотреть ниже (с отметки в 9:37).

Baby Steps вышел в конце сентября на ПК и PlayStation 5 с русскими субтитрами. Игру создали авторов хардкорных хитов Getting Over It и Ape Out. По сюжету безработный неудачник Нейт оказывается вдали от дома без карты и четкого маршрута. Главная особенность симулятора — нужно управлять каждой ногой героя по отдельности, борясь с гравитацией, неровностями рельефа и неуклюжестью протагониста.

11
8
Комментарии:  8
Kalaka Whitewing

Как раз таки катсцены и являются актом неуважения к игрокам. Ещё в 1998 г. Half-Life показал, что историю можно рассказать, сведя катсцены к абсолютному минимуму, но бездарности на разработчиках думают иначе. Это называется регресс.

7
MaritheHunter

Любитель прыгать и приседать, это ты?
Отсутствие простейшей постановки - это лень.
Можно "оправдать" данное решение иммерсивностью, которой к слову хватает и в играх с дюжиной катсцен.

1
Вадим Якимов

в такой шлак и бесплатно то неохота..)

1
Egik81

Странное понимания уважение у авторов. Думаю надо пойти на встречу и пропустить саму игру в целом.

1
Mad_cloud

Сурова

0ncnjqybr

Страшный сон Полезного Беса.

Grentari
неуважении к работе актеров

А они работают не ради денег, конечно же=)

Лисан аль-Гаиб

Если игрок пропускает кат-сцены, значит, они хреновые. Ну, или игрок даун.