Появился еще один намёк на разработку продолжения Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead

Поклонники зомби-шутеров получили ещё один намёк на возможный «сиквел» Back 4 Blood, игры от создателей культовой Left 4 Dead. Свежая информация от портала MP1ST указывает, что Turtle Rock Studios работает над проектом, который может оказаться продолжением их кооперативного шутера.
Особое внимание привлекло упоминание Gobi 2 в резюме одного из актёров захвата движений. Напомним, что первой Back 4 Blood студия тоже присвоила кодовое название Gobi.
Также стоит отметить, что домен back4blood2.com был зарегистрирован ещё в мае 2022 года. Он остаётся активным и обновляется до сих пор, что усиливает слухи о готовящемся продолжении.
Оригинальная Back 4 Blood вышла в 2021 году на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Хотя она не смогла повторить успех Left 4 Dead, игра получила три крупных DLC — «Туннели ужаса», «Дети Червя» и «Река крови». Однако в 2023 году разработчики официально завершили её поддержку.
Мб на этот раз им таки дойдет что и как нужно было сделать что бы игра продалась и не сдохла моментально...
что значит сдохла? все эти игры изначально для коопа с друзьями
то что в лефодед2 есть онлайн и то низкий по своей сути, так это просто конченные фрики там сидят, у которых либо компов нормальных до сих пор нет, либо они не играют ни во что другое вообще
но игра точно также "мертва", ибо там одни и те же рожи сидят
игра устаревшая во всём, никому кроме этих ребят она и не нужна
так что абсолютно все эти игры, что б4б, что верминтайды, что дарктайд, что ввз, что стрейндж бригад, что любая другая кооп на 4х игра, все они на единоразовое прохождение и всё
больше в них никто не играет
и онлайн каждой игры прекрасно об этом говорит
В какой вселенной 50к онлайна l4d2 это мало? 🤔
вот это логика
"от создателей культовой Left 4 Dead"
Что то я сомневаюсь что там и 10 человек из той команды наберется судя по Back 4 Blood.
Посмотрим учтут ли они ошибки первой игры.
боже, какие намёки
сами авторы заявляли, что делают следующую игру/часть. поэтому и завершили с длс и обновами
хватит постить ерунду