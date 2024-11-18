Появился еще один намёк на разработку продолжения Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead

Поклонники зомби-шутеров получили ещё один намёк на возможный «сиквел» Back 4 Blood, игры от создателей культовой Left 4 Dead. Свежая информация от портала MP1ST указывает, что Turtle Rock Studios работает над проектом, который может оказаться продолжением их кооперативного шутера.

Особое внимание привлекло упоминание Gobi 2 в резюме одного из актёров захвата движений. Напомним, что первой Back 4 Blood студия тоже присвоила кодовое название Gobi.

Также стоит отметить, что домен back4blood2.com был зарегистрирован ещё в мае 2022 года. Он остаётся активным и обновляется до сих пор, что усиливает слухи о готовящемся продолжении.

Оригинальная Back 4 Blood вышла в 2021 году на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Хотя она не смогла повторить успех Left 4 Dead, игра получила три крупных DLC — «Туннели ужаса», «Дети Червя» и «Река крови». Однако в 2023 году разработчики официально завершили её поддержку.