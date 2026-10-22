Back to the Dawn вышла на PS5: выживите в тюрьме и раскройте опасный заговор

Ролевая игра Back to the Dawn получила релизный трейлер, приуроченный к выходу версии для PlayStation 5. Игрокам предстоит оказаться за решёткой тюрьмы строгого режима, где каждый день превращается в борьбу за выживание, а доверие окружающих может стать ключом к свободе. В центре истории — антропоморфные животные, оказавшиеся в опасном месте, из которого практически невозможно выбраться обычным путём.

Тюремные будни потребуют не только осторожности, но и умения находить общий язык с другими заключёнными. Можно заводить друзей, вступать в конфликты, искать союзников среди местных группировок и постепенно открывать новые возможности. За стенами камер скрываются тайны, а расследование масштабного заговора способно изменить судьбу главного героя. Игрокам предстоит собирать улики, выполнять задания и выбирать собственную стратегию побега — действовать скрытно, полагаться на силу или использовать связи.

Back to the Dawn делает ставку на нелинейное прохождение и последствия решений: отношения с другими персонажами и выбранный подход влияют на развитие событий. Тюрьма здесь выступает не просто декорацией, а сложной системой со своими правилами, опасностями и возможностями для тех, кто умеет ими пользоваться.

Версия для PS5 также получила доработанные субтитры и новую озвучку на японском и китайском языках. Теперь владельцы консоли могут познакомиться с мрачной историей о заключении, предательстве и стремлении к свободе в обновлённом языковом исполнении.