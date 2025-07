Побег зверей: на ПК и Xbox вышла тюремная RPG Back to the Dawn

Тюремные драмы выходят на новый уровень — с участием антропоморфных зверей. 18 июля состоялся полноценный релиз Back to the Dawn — нарративной RPG с элементами выживания, которая более полутора лет провела в раннем доступе и собрала свыше 90% положительных отзывов в Steam. Теперь игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S и в подписке Game Pass.

Сюжет разворачивается в мрачной тюрьме строгого режима, где обитают антропоморфные животные. Игрокам доступны сразу две сюжетные кампании. В первой — лис по имени Томас, несправедливо обвинённый в преступлении, пытается доказать свою невиновность. Во второй — чёрная пантера Боб, агент под прикрытием, ведёт собственное расследование. У каждого — 21 день, чтобы достичь цели и выбраться на свободу.

Каждая из кампаний рассчитана более чем на 20 часов прохождения. Back to the Dawn предлагает нелинейный сюжет с несколькими вариантами побега, свыше 100 заданий, 48 уникальных персонажей, десятки скрытых локаций и множество концовок. Игрокам предстоит выбирать: следовать распорядку дня и тихо собирать улики или устроить в тюрьме хаос, вступив в банду.

С выходом релизной версии игра получила крупное обновление, которое добавило вторую кампанию, новые механики, квесты, локации и улучшения. Цена на ПК с учётом 15% скидки составляет 765 рублей, консольная версия обойдётся в $24.