Побег зверей: на ПК и Xbox вышла тюремная RPG Back to the Dawn

Тюремные драмы выходят на новый уровень — с участием антропоморфных зверей. 18 июля состоялся полноценный релиз Back to the Dawn — нарративной RPG с элементами выживания, которая более полутора лет провела в раннем доступе и собрала свыше 90% положительных отзывов в Steam. Теперь игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S и в подписке Game Pass.
Сюжет разворачивается в мрачной тюрьме строгого режима, где обитают антропоморфные животные. Игрокам доступны сразу две сюжетные кампании. В первой — лис по имени Томас, несправедливо обвинённый в преступлении, пытается доказать свою невиновность. Во второй — чёрная пантера Боб, агент под прикрытием, ведёт собственное расследование. У каждого — 21 день, чтобы достичь цели и выбраться на свободу.
Каждая из кампаний рассчитана более чем на 20 часов прохождения. Back to the Dawn предлагает нелинейный сюжет с несколькими вариантами побега, свыше 100 заданий, 48 уникальных персонажей, десятки скрытых локаций и множество концовок. Игрокам предстоит выбирать: следовать распорядку дня и тихо собирать улики или устроить в тюрьме хаос, вступив в банду.
С выходом релизной версии игра получила крупное обновление, которое добавило вторую кампанию, новые механики, квесты, локации и улучшения. Цена на ПК с учётом 15% скидки составляет 765 рублей, консольная версия обойдётся в $24.
Следующей игрой будет симулятор выживания хомячка в трёхлитровой банке.
Egik81 вроде так и не смог выжить в нашей ламповой трехлитровой банке. Уже пару дней его не видно.
Так он же где-то писал, что 5 дней будет отдыхать от этого сайта))
Ну вот тебе и симулятор выживания хомячка в трехлитровой банке.
русского нет
Есть два зоговских русификатора, можно попробовать.
https://forum.zoneofgames.ru/topic/74771-back-to-the-dawn/
Не удивительно что черный сбегает из тюрьмы ))
Игра должна быть классной, пробовал демку пару лет назад, уже тогда выглядела интересно и вариативно.
Ценник тоже демократичный, русский язык наверняка добавят в обозримом будущем, в раннем доступе была некая адаптация любительского перевода.
Собственно вот, но пока без локализации нового контента:
https://steamcommunity.com/app/1735700/discussions/0/603017487742697269/
вот и разраб отписался..)
Проходил её с год назад, прикольно позалипать, много вариантов побега, да и сама игра приятно нарисована. Но думаю игра не для широкой аудитории, кому нравятся неспешный геймплей с кучай диалогов.
..............Р интернет // Антон Владимирович