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Back to the Dawn 03.11.2023
Ролевая, Инди, Вид сверху
8.1 44 оценки

Побег зверей: на ПК и Xbox вышла тюремная RPG Back to the Dawn

butcher69 butcher69

Тюремные драмы выходят на новый уровень — с участием антропоморфных зверей. 18 июля состоялся полноценный релиз Back to the Dawn — нарративной RPG с элементами выживания, которая более полутора лет провела в раннем доступе и собрала свыше 90% положительных отзывов в Steam. Теперь игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S и в подписке Game Pass.

Сюжет разворачивается в мрачной тюрьме строгого режима, где обитают антропоморфные животные. Игрокам доступны сразу две сюжетные кампании. В первой — лис по имени Томас, несправедливо обвинённый в преступлении, пытается доказать свою невиновность. Во второй — чёрная пантера Боб, агент под прикрытием, ведёт собственное расследование. У каждого — 21 день, чтобы достичь цели и выбраться на свободу.

Каждая из кампаний рассчитана более чем на 20 часов прохождения. Back to the Dawn предлагает нелинейный сюжет с несколькими вариантами побега, свыше 100 заданий, 48 уникальных персонажей, десятки скрытых локаций и множество концовок. Игрокам предстоит выбирать: следовать распорядку дня и тихо собирать улики или устроить в тюрьме хаос, вступив в банду.

С выходом релизной версии игра получила крупное обновление, которое добавило вторую кампанию, новые механики, квесты, локации и улучшения. Цена на ПК с учётом 15% скидки составляет 765 рублей, консольная версия обойдётся в $24.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Gridon

Следующей игрой будет симулятор выживания хомячка в трёхлитровой банке.

3
Rey4rtRO

Egik81 вроде так и не смог выжить в нашей ламповой трехлитровой банке. Уже пару дней его не видно.

2
KabbalisticJerry Rey4rtRO

Так он же где-то писал, что 5 дней будет отдыхать от этого сайта))

1
Rey4rtRO KabbalisticJerry

Ну вот тебе и симулятор выживания хомячка в трехлитровой банке.

2
Юрий Пенкин

русского нет

1
zudmitt

Есть два зоговских русификатора, можно попробовать.

https://forum.zoneofgames.ru/topic/74771-back-to-the-dawn/

ka27
1
Real Slim Shady

Не удивительно что черный сбегает из тюрьмы ))

1
maximus388

Игра должна быть классной, пробовал демку пару лет назад, уже тогда выглядела интересно и вариативно.
Ценник тоже демократичный, русский язык наверняка добавят в обозримом будущем, в раннем доступе была некая адаптация любительского перевода.
Собственно вот, но пока без локализации нового контента:
https://steamcommunity.com/app/1735700/discussions/0/603017487742697269/

1
Вадим Якимов

вот и разраб отписался..)

Brazz20000

Проходил её с год назад, прикольно позалипать, много вариантов побега, да и сама игра приятно нарисована. Но думаю игра не для широкой аудитории, кому нравятся неспешный геймплей с кучай диалогов.

1
Пользователь ВКонтакте

..............Р интернет // Антон Владимирович