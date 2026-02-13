Ролевая игра Back to the Dawn расширяет аудиторию: официальный русский перевод и новый вызов для ветеранов

Разработчики Back to the Dawn выпустили крупное обновление и сделали особый акцент на русскоязычной аудитории: в игре официально появилась поддержка русского языка. Локализация стала частью масштабного патча, который одновременно вводит новый контент и временную 20-процентную скидку.

2025 год стал для студии знаковым: спустя семь лет разработки проект вышел в релиз и собрал более 500 тысяч игроков на всех платформах. История о выживании в тюрьме Болдертон, где пользователям предстоит взять на себя роль животного-заключённого, нашла отклик благодаря проработанному сюжету объёмом свыше миллиона символов, более чем 100 квестам, 47 уникальным персонажам и нескольким фракциям.

Центральным элементом обновления стал «Режим Чемпион» — финальное крупное дополнение для базовой версии игры. Он рассчитан на опытных мастеров побегов и предлагает повышенную сложность. За прохождение полагается особый скин «Кубик чемпиона».

Кроме того, добавлен новый предмет — «Значок сурка», влияющий на ход времени в отдельных режимах. Он позволяет игрокам гибче планировать побег и снижает риск не уложиться в срок.

В марте в Steam также появится китайская озвучка одновременно с релизом версии для Nintendo Switch и PlayStation.