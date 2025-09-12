Тюремная RPG Back to the Dawn выйдет на PS5 и Switch в 2026 году

Clouded Leopard Entertainment совместно с Spiral Up Games и Metal Head Games объявили, что их популярная RPG-триллер о побеге из тюрьмы Back to the Dawn выйдет на PlayStation 5, Switch 2 и Switch в 2026 году. Изначально игра дебютировала в раннем доступе на ПК 3 ноября 2023 года, а затем была полностью выпущена 18 июля 2025-го для Xbox Series, Xbox One и ПК.

Версия для консолей предложит улучшенную локализацию всех субтитров, а также новые японскую и китайскую озвучки. Томас Фокс заговорит по-японски голосом Шуго Накамуры, а Боб Пантера — Ясухиро Мамии. Дополнительный состав будет объявлен позже.

Игрокам предстоит взять на себя роль животного-заключенного, оказавшегося в суровой тюремной системе, и выживать в мире преступлений, заговоров и скрытых ловушек. Отношения между персонажами будут развиваться, а каждый шаг может повлиять на исход истории. В игре более 100 сложных квестов, 47 уникальных заключенных, три могущественные банды и десятки NPC, а сюжет насчитывает более миллиона символов.

Игроки смогут планировать побег, исследовать тюрьму, собирать улики, работать с союзниками снаружи и решать, быть ли образцовым заключенным или хитрым нарушителем порядка. Система развития персонажей позволяет выбирать стиль игры — сила, скрытность, манипуляции — и создавать инструменты под свой подход.

Back to the Dawn обещает глубокое погружение в жизнь тюрьмы Боулдертон, эпическую историю и множество путей к свободе. Релиз на PS5 и Switch запланирован на 2026 год.