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Back to the Dawn 03.11.2023
Ролевая, Инди, Вид сверху
8.2 75 оценок

Тюремная RPG Back to the Dawn выйдет на PS5 уже этой осенью

abrosnahat abrosnahat

Издатели Clouded Leopard Entertainment и Spiral Up Games, а также студия Metal Head Games объявили дату выхода Back to the Dawn на PlayStation 5. Владельцы консоли Sony смогут отправиться в необычную тюремную RPG уже 22 октября 2026 года.

Побег из тюрьмы глазами антропоморфных животных

Back to the Dawn — это ролевая игра с элементами симулятора побега, действие которой разворачивается в мрачной тюрьме, населенной антропоморфными животными.

Игрокам предстоит взять под управление одного из заключенных, расследовать масштабный заговор, заводить союзников, вступать в конфликты с другими обитателями тюрьмы и искать собственный путь к свободе. Практически каждое решение влияет на развитие событий и открывает разные варианты прохождения.

Что ждет игроков

Разработчики обещают насыщенную систему взаимодействия с окружающим миром. В игре можно:

  • исследовать тюремные блоки и скрытые помещения;
  • выполнять задания различных заключенных;
  • развивать навыки персонажа;
  • изготавливать полезные предметы;
  • вступать в банды или действовать самостоятельно;
  • планировать побег несколькими разными способами.

По словам авторов, каждая новая попытка прохождения может заметно отличаться благодаря вариативности событий и большому количеству доступных решений.

Версия для PlayStation 5

Back to the Dawn уже доступна на PC, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Осенью список платформ пополнится версией для PlayStation 5.

Физическое издание для PS5 также поступит в продажу. Помимо стандартной версии, разработчики выпустят коллекционное издание с эксклюзивной упаковкой и дополнительными бонусами для поклонников игры.

Когда состоится релиз

Релиз Back to the Dawn на PlayStation 5 запланирован на 22 октября 2026 года. Игра предложит полноценную одиночную кампанию, нелинейное развитие сюжета и несколько вариантов побега, зависящих исключительно от решений самого игрока.

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