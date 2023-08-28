Выживание в тюрьме в трейлере ролевой игры Back to the Dawn

Вы оказались в жестоком тюремном мире, где нет ни справедливости, ни сострадания. Идёт 21 день вашего заключения, и вы поняли, что ждать гуманного суда — бесполезно. Против вас выдвигаются новые обвинения, подтверждаемые ложными доказательствами и свидетелями. У вас нет адвоката и никто не заинтересован в вашей защите. Единственный способ доказать свою невиновность — сбежать из тюрьмы и самому разобраться в этом деле.

Но сбежать не так просто. Вам нужен хорошо продуманный план и подготовка. Изучите все локации тюрьмы и их особенности. Найдите или украдите полезные предметы, которые помогут вам в побеге. Спрячьте их так, чтобы они не попались на глаза охране или другим заключённым. Используйте их в самых неожиданных местах, чтобы создать себе возможность для побега. И старайтесь быть осторожным и не привлекать к себе внимания.