Выживание в тюрьме в трейлере ролевой игры Back to the Dawn

На выставке Gamescom 2023 был представлен новый трейлер инди-игры с интересной концепцией. Игра, созданная компанией Metal Head Games, сочетает в себе 2D- и 3D-графику, а также уникальный сеттинг мира.
Back to the Dawn — это ролевая игра на выживание и побегом из тюрьмы, в которой игроки выступают в роли ошибочно заключенного в тюрьму журналиста, замешанного в заговоре. Игрокам предстоит окунуться в мрачную городскую жизнь, поэтому от игроков требуется выжить.
Точной даты выхода у игры все еще нет, но уже доступна бесплатная демоверсия прямо на странице игры в Steam.