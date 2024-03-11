В Steam появился еще один хит. За один день Backpack Battles купили 100 000 человек

Последние месяцы показали нам, что сектор независимых игр может многое нам предложить и что мы не можем недооценивать силу небольших игр. Ещё один такой пример — Backpack Battles.
Только в 2024 году мы уже видели успех таких игр, как Palworld и Deep Rock Galactic: Survivor, а теперь к этой группе присоединяется еще одна, на этот раз довольно маленькая, жемчужина творчества — Backpack Battles. Это игра, созданная крошечной компанией PlayWithFurcifer и ориентированная на онлайн-игру PvP.
Это автобатлер, в котором наши аватары сражаются за содержимое рюкзаков. У кого в рюкзаке снаряжение лучше, у того больше шансов на победу. Идея проста, но чрезвычайно интригующая и затягивающая. Необычный проект за несколько дней наделал много шума и всего за чуть более 24 часов игроки купили целых 100 000 копий этого произведения. Интересно, что из 1607 оценок в Steam игра имеет 96% положительных отзывов. К сожалению, Backpack Battles доступна только в раннем доступе, поэтому в ней могут быть ошибки и недостающий контент, но при такой поддержке разработчики обязательно добавят что-то новое.
Честно, на любителя игра.
Но для меня ничего интересного.
как обычно в стиме всякий кал потребляют