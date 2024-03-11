В Steam появился еще один хит. За один день Backpack Battles купили 100 000 человек

В Backpack Battles вам предстоит сражаться с персонажами других игроков, управляя героями разных классов.

Бои проходят в автоматическом режиме, ваша задача — максимально эффективно подготовить своего бойца к схватке. Для этого нужно правильно организовать его рюкзак, разместив предметы оптимальным образом. У каждого объекта есть своя форма и размер, что усложняет задачу.

По мере продвижения вы будете расширять инвентарь и получать доступ к более мощным вещам. Некоторые предметы можно комбинировать, создавая улучшенное оружие и зелья.

Вам предстоит не только снаряжать своего героя, но и изучать особенности противников, чтобы использовать их слабости.