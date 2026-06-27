Трейлер к кооперативному экшену Backroom Cleaners раскрыл окно выхода в ранний доступ

Разработчики из южнокорейской инди-студии Hypercent Inc представили трейлер своей новой игры с датой выхода в ранний доступ Steam, который состоится в декабре 2026 года. Команда создаёт кооперативный экшен, где игрокам предстоит примерить роли сотрудников корпорации Axiom для зачистки аномальных зон.

Проект предложит четыре класса оперативников с уникальными способностями и гаджетами, которые критически важно комбинировать для успешного прохождения. Командное взаимодействие и четкое разделение обязанностей станут главным ключом к выживанию в процедурно генерируемых лабиринтах.

Игровой процесс порадует двойной системой прогрессии, сочетающей случайные бонусы внутри каждого забега и постоянное древо пассивных навыков. Силы персонажей можно развивать через систему Культуры для текущего матча и древо Посягательства для долгосрочного улучшения.

Для ветеранов жанра авторы подготовят специальный режим Вознесения с бесконечным масштабированием уровня сложности врагов и испытаний. Сама вселенная игры создается по мотивам оригинальных концепций и видеороликов об исследованиях институтов Async. Для всех желающих ознакомится с проектом поближе доступна возможность запросить доступ к плейтесту на странице игры в Steam.