Возвращение в Закулисье: вышел трейлер кооперативной игры Backrooms: Lost Runners

Одним из заметных крипи-феноменов последних лет стала короткометражка Кейна Пикселса The Backrooms, породившая целый сетевой культ с сотнями крипипаст и десятками видеоигр. Спустя три года "Закулисье" не забыто: пока A24 готовит полнометражный фильм ужасов, в Steam объявился проект Backrooms: Lost Runners от ShimStudioGames.

Судя по трейлеру, в этой версии нам дадут побегать по жутким лиминальным пространствам в компании с друзьями. Разрабы обещают кинематографические эпизоды, уникальных монстров и "оригинальную интерпретацию" смерти игрока, а также головоломки и элементы платформера.

Backrooms: Lost Runners — это кооперативный survival-horror-экшен, в котором вам и вашим друзьям предстоит столкнуться с самыми глубокими страхами. Каждая локация полна опасностей, тайн и неожиданных поворотов событий. Только благодаря слаженной командной работе и пристальному вниманию к деталям вы сможете выжить и раскрыть секреты Закулисья.

Дата релиза пока не объявлена, зато уже известно, что 13 октября можно будет опробовать демку игры в рамках Steam Next Fest.