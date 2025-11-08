Когда реальность трещит по швам: показан геймплейный трейлер хоррор-jRPG The Backworld

Студия Numor Games и издательство Top Hat Studios выпустили трейлер The Backworld - jRPG-хоррора, который обещает показать вам изнанку бытия.

Проскользните сквозь трещины реальности в мир, где опасность поджидает на каждом шагу. Выживайте, используя стратегию, сражаясь, когда необходимо, или спасаясь бегством, когда шансы не на вашей стороне. Собирайте странные предметы, открывайте новые способности и нанимайте уникальных спутников. Прокладывайте свой собственный путь; каждый выбор важен.

Хотя глубины The Backworld полны сюрреалистического ужаса, вы также исследуете традиционные фэнтезийные и научно-фантастические миры, вдохновлённые японскими ролевыми играми, включая ваш родной город. Вас ждёт более 100 различных локаций!

Геймплей сочетает нелинейное исследование мультивселенной (потому что одной вселенной для страданий было мало), элементы выживания в jRPG-обертке и психоделический космический ужас. Система психического состояния влияет на восприятие мира. Чем хуже себя чувствует персонаж, тем страшнее становится окружение. Реалистично, ничего не скажешь.

Гибкая настройка сложности позволяет адаптировать опыт под любой стиль игры — от сурвайвл-хардкора для мазохистов до расслабленного исследования для тех, кто просто хочет посмотреть на красивые ужасы.

Релиз The Backworld запланирован на 2026 год на ПК (Steam).