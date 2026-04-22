Провал в реальности уже здесь: демо The Backworld открывает портал в сюрреалистичный хоррор

Издатель Top Hat Studios и разработчик Numor Games выпустили демоверсию The Backworld — пошаговой RPG с элементами нарративного хоррора, доступную уже сейчас в Steam на ПК. Полная версия игры запланирована к выходу в 2026 году.

The Backworld — это сюрреалистическое приключение, в котором привычная реальность постепенно распадается. Игроков ждёт путешествие между измерениями и более чем 100 локациями: от тревожных лиминальных пространств до фэнтезийных миров в духе классических JRPG, переплетённых с ужасами, выходящими за рамки привычного восприятия.

Главная особенность игры — сочетание стратегии и психологического давления. Игроку постоянно приходится выбирать: вступать в бой, скрываться или использовать окружение. Но куда опаснее становится собственное сознание персонажа. Система рассудка реагирует на происходящее, постепенно искажая восприятие: появляются галлюцинации, «фальшивые» NPC и сбои интерфейса, влияющие на ход игры.

По мере продвижения ужасы становятся всё более абстрактными и нестабильными, а граница между реальностью и вымыслом стирается. Именно это делает каждое прохождение непредсказуемым и напряжённым.

Demо уже позволяет оценить ключевые механики и атмосферу проекта, который делает ставку не только на пошаговые сражения, но и на постоянное ощущение потери контроля над происходящим.