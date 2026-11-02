The Backworld назвали примерные сроки выхода сюрреалистичной RPG о безумии

Top Hat Studios и Numor Games представили сюрреалистичную RPG с элементами космического хоррора The Backworld. Игра демонстрирует сражения, странные миры, исследование связанных локаций и выборы, влияющие на путь героя.

Игрокам предстоит пробираться сквозь трещины реальности, собирать необычные предметы, открывать способности и нанимать спутников. Выживание потребует решать, когда вступать в бой, а когда спасаться бегством.

В The Backworld сочетаются пошаговые тактические битвы и напряжённые сражения в реальном времени. По мере того как рассудок героя будет разрушаться, окружение и монстры начнут меняться.

Игра выйдет на PC в Steam во втором квартале 2027 года.