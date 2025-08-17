Bad Cheese, психологический хоррор, вдохновлённый анимацией 1920-х годов, выходит 1 сентября

Психологический хоррор Bad Cheese, вдохновлённый анимацией 1920-х годов, выйдет 1 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и GOG, объявили издатель Feardemic и разработчик Lukasik.art.

Почувствуйте себя мышонком, проводящим выходные дома с неблагополучным папой, пока мамы нет дома. Ведите себя хорошо и делайте папу счастливым.

Ключевые особенности