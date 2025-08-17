Bad Cheese, психологический хоррор, вдохновлённый анимацией 1920-х годов, выходит 1 сентября

Психологический хоррор Bad Cheese, вдохновлённый анимацией 1920-х годов, выйдет 1 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и GOG, объявили издатель Feardemic и разработчик Lukasik.art.
Почувствуйте себя мышонком, проводящим выходные дома с неблагополучным папой, пока мамы нет дома. Ведите себя хорошо и делайте папу счастливым.
Ключевые особенности
- Встретьтесь со своими демонами — вы все живёте вместе. Вы, папа, мама, брат и остальные демоны. Старайтесь не создавать проблем, чтобы вас не наказали.
- Помощь по дому: мойте, подметайте, убирайтесь, готовьте картошку фри, убивайте пауков, приносите папе таблетки — в общем, будьте хорошим ребёнком.
- Находите спрятанные сокровища: исследуйте дом и ищите разбросанные повсюду сладости и фигурки. Возможно, это единственное удовольствие от жизни здесь.
- Просто постарайтесь выжить: посетите разные части дома, столкнитесь с трудностями и познайте жуткую реальность жизни ребёнка-мыши, пытающегося сохранить ощущение нормальности в ненормальном доме.
о нет очередной конвейер XD
Блин, спутал с MOUSE: P.I. For Hire - подумал, что они уже определились с датой