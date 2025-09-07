Разработка хоррора Bad Cheese, вдохновлённого мультфильмами 1920-х годов, полностью окупилась

Feardemic известна в индустрии выпуском небольших, но очень интересных и атмосферных хоррор-игр, стремясь заполнить нишу, которую упускают из виду производители крупных хорроров AA и AAA-класса. Один из последних релизов Feardemic — Bad Cheese, игра, вдохновлённая анимацией 1920-х годов и построенная на ажиотаже вокруг выхода Микки Мауса в общественное достояние.

Создатель игры Саймон Лукасик не побоялся выпустить игру вместе с Silksong и другим проектом от польских разработчиков Cronos: The New Dawn, смело борясь за внимание фанатов хорроров. Оказалось, что игра настолько интересна и качественно сделана, что потребовалось всего 5 дней, чтобы окупить все затраты на производство и маркетинг.

Через 5 дней Silksong и Cronos: The New Dawn были уже на подходе, но это нас не остановило — производственный и маркетинговый бюджет Bad Cheese полностью окупился.