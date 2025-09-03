ЧАТ ИГРЫ
Bad Cheese
Состоялся релиз стильного психологического хоррора Bad Cheese, стилизованный под мультфильмы 1920-х годов

Эстетика старых добрых мультиков служит хорошим источником вдохновения для разработчиков игр. Когда-то вышел яркий и хардкорный платформер Cuphead, в котором все было нарисовано так, словно мы попали в голливудский мультфильм 1930-х годов.

И вот, с наступлением нового учебного года, издательство Feardemic выпустило очередную игру из растущей серии хорроров, выполненную в стилистике ранних мультфильмов Disney — на этот раз это психологический хоррор с видом от первого лица от Саймона Лукасика (Simon Lukasik) с названием Bad Cheese.

В Bad Cheese вы окажетесь в шкуре мышонка, которому предстоит провести выходные дома с неблагополучным отцом, пока мама в отъезде. Ваша цель — помогать по дому и быть хорошим ребенком. Это означает убирать в доме, готовить еду, убивать пауков и приносить отцу его таблетки, ловить пауков и тому подобное. При этом вам нужно избегать его гнева — ведь ему будет сложно уснуть, будучи занятым наказанием вас. Тот еще социальный хоррор, по всей видимости. Ну а для дополнительной мрачности игра стилизована под еще более раннюю анимацию, чем Cuphead – 1920-е годы.

Bad Cheese уже доступна на ПК (Steam, GOG), PlayStation 5, Xbox Series и на Nintendo Switch разных поколений и получает от игроков в основном положительные отзывы.

bohdan2015

Что интересно на анроиде вышел ACECRAFT в стиле Cuphead, без донатика естественно никуда)

