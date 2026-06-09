Сорока, падшая звезда и мир без правил: анонсирована необычная приключенческая игра Bad Magpie

Независимая британская студия Milktooth представила Bad Magpie — сюжетную приключенческую игру с открытым миром, которая выйдет в 2027 году на Xbox Series и ПК. Проект также станет частью каталога Game Pass с первого дня релиза.

На первый взгляд Bad Magpie выглядит как очередное милое приключение про животных, однако за этим скрывается куда более необычная история. Игрокам предстоит взять под контроль сороку с одним крылом, потерявшую свою стаю и одержимую загадочной падшей звездой. Главная цель проста лишь на словах: собирать блестящие безделушки, устраивать хаос и попытаться заполнить внутреннюю пустоту.

Особое внимание разработчики уделяют свободе действий. Мир игры построен на своеобразной «мультяшной логике»: здесь можно разбивать стекла с помощью мегафона, разжигать огонь ударами клюва по кремню и находить нестандартные решения для большинства задач. Такой подход делает проект похожим не столько на классическое приключение, сколько на интерактивную песочницу, где любопытство игрока постоянно вознаграждается.

При этом история не ограничится поиском сокровищ. По словам авторов, героиню преследуют таинственные видения, а за всей атмосферой легкого безумия скрывается полноценная загадка, которую предстоит раскрыть по мере прохождения.

Состав команды внушает доверие: в создании игры участвуют разработчики, ранее работавшие над Tangle Tower, Card Shark, As Dusk Falls и South of the Circle. Судя по первым деталям, Bad Magpie может стать одним из самых необычных сюжетных инди-проектов ближайших лет — смесью трогательной истории, абсурдного юмора и полной свободы экспериментов.