Экшн-симулятор Badlands Crew демонстрирует строительство транспортных средств, навыки и многое другое в новом трейлере ©

Badlands Crew, грядущий экшн-симулятор от разработчика Runner Duck и издателя Curve Games, получил новый обширный геймплейный трейлер "первого взгляда". В трейлере показаны основные механики игры, включая настройку боевых машин и экипажей, динамическую карту открытого мира и многое другое.

Badlands Crew не подтвердила точную дату выхода, но, судя по недавнему анонсирующему трейлеру, ее запуск запланирован на 2024 год. Игра будет доступна на ПК через Steam, о поддержке других платформ пока не сообщается.

Транспортные средства Badlands Crew, напоминающие Mad Max, являются главной изюминкой игры. К счастью, в сегодняшнем трейлере демонстрируется впечатляющий уровень кастомизации транспортных средств, что является первым достижением в серии Crew. Игроки могут настраивать автомобили с помощью краски, декалей и огромного количества деталей.

Эти детали варьируются от колес и оружейных станций до барабанных установок и колонок для поклонников Doof Warrior. Очень ценно, что игроки могут придать своим машинам столько индивидуальности, сколько захотят, в дополнение к практичности традиционной механики симулятора.

В Badlands Crew возвращается перманентная смерть, но, что удивительно, членам экипажа, которых вы теряете в бою, устанавливаются мемориальные статуи. Это не только тематически интересно, но и удобно для того, чтобы ссылаться на их характеристики и косметику, если вы планируете создать аналогичного персонажа. Гибкость новой системы умений, безусловно, является улучшением по сравнению с предыдущими играми Crew.

Мир также кажется более отзывчивым, чем раньше, так как "влияние" регулируется в зависимости от различных крепостей, которые вы захватываете. Поскольку в игре есть четкая цель - проложить путь к владениям антагониста на востоке, обширная карта станет более доступной и для тех, кто обычно не любит открытые миры.