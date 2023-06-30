Сложный roguelite-симулятор Badlands Crew выйдет на ПК и консолях в 2024 году

Издатель инди-игр из Лондона (Великобритания) Curve Games и разработчик инди-игр из Брайтона (Великобритания) Runner Duck объявили, что их roguelite-симулятор Badlands Crew, который является третьей частью в популярная франшиза игр Crew, выйдет на ПК в Steam и консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в 2024 году.
В этом сложном симуляторе в жанре roguelite, действие которого происходит в США после разрушительного апокалипсиса, игроки впервые в серии могут управлять наземным транспортным средством, перемещаясь, управляя и пробиваясь через коварные Бесплодные земли, чтобы стать героем и легенда.
В качестве защитника Цитадели, последнего аванпоста выживших невинных, игроки должны отправиться в беззаконные Бесплодные земли, чтобы победить обезумевшие группировки мародеров и победить их злого вождя, Оратора.
Благодаря множеству инновационных функций серии, таких как сборка и настройка транспортных средств, динамичная и развивающаяся кампания, а также тактически разнообразные и напряженные боевые столкновения, Badlands Crew предоставит игрокам более насыщенный и захватывающий игровой процесс.
ооооооооооо вот чё не хватало то- это я жду.
Хм.. Выглядит так, как подделка под Mad Max