Состоялся анонс кровавого 2D-файтинга Baki Hanma: Blood Arena по мотивам аниме "Боец Баки"

Издатель Purple Ray и студия Purple Tree, известная по Thunder Ray, анонсировали Baki Hanma: Blood Arena — 2D-файтинг по мотивам аниме "Боец Баки".

Игра вдохновлена классикой Punch-Out!!!, предлагая сражения с видом из-за спины героя. Геймплей ориентирован на быстрые рефлексы, стратегию и жестокие поединки, передающие дух оригинального аниме.

Игрокам предстоит взять на себя роль Баки Ханмы и сразиться с 12 противниками, включая Бисквит Оливера, Доппо Ороти и Кайо Рецу. Сражения пройдут на пяти аренах, а в финале нас ждет "сильнейшее существо в мире".

Игра выйдет в сентябре на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch и PC. Точная дата релиза будет объявлена позже. Оригинальный саундтрек подчеркнёт атмосферу жестоких боёв во вселенной Баки.