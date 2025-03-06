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Baki Hanma: Blood Arena 3-й квартал 2025 г.
Экшен, Файтинг, Аниме
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Состоялся анонс кровавого 2D-файтинга Baki Hanma: Blood Arena по мотивам аниме "Боец Баки"

butcher69
Новости

Издатель Purple Ray и студия Purple Tree, известная по Thunder Ray, анонсировали Baki Hanma: Blood Arena — 2D-файтинг по мотивам аниме "Боец Баки".

Игра вдохновлена классикой Punch-Out!!!, предлагая сражения с видом из-за спины героя. Геймплей ориентирован на быстрые рефлексы, стратегию и жестокие поединки, передающие дух оригинального аниме.

Игрокам предстоит взять на себя роль Баки Ханмы и сразиться с 12 противниками, включая Бисквит Оливера, Доппо Ороти и Кайо Рецу. Сражения пройдут на пяти аренах, а в финале нас ждет "сильнейшее существо в мире".

Игра выйдет в сентябре на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch и PC. Точная дата релиза будет объявлена позже. Оригинальный саундтрек подчеркнёт атмосферу жестоких боёв во вселенной Баки.

-4
4
Baki Hanma: Blood Arena
3-й квартал 2025 г.
Комментарии: 4
Ваш комментарий
darth nox

Честно, смотрится как-то не очень.

6
HACK_YOU

Сначала обрадовался, как мальчишка, а потом посмотрел трейлер...

4
AlexZver

Редкостная шняга.. Сойдёт для тех, кто слаще морковки ничего не ел и кроме лаптей ничего не носил

3
-zotik-

Если можно играть юджиро я бы специально скачал и проиграл им и вышел)

0