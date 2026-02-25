Balatro стала доступна для Switch 2

Версия покерного рогалика Balatro для Switch 2 теперь доступна в Nintendo eShop, как объявили издатель Playstack и разработчик LocalThunk.

Balatro также доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК в Steam, iOS и Android.

Покерный рогалик. Balatro — это завораживающий карточный конструктор, где вы разыгрываете нелегальные покерные комбинации, находите меняющие ход игры джокеры и запускаете адреналиновые, невероятные комбинации.

Сочетайте легальные покерные комбинации с уникальными картами джокеров, чтобы создавать разнообразные синергии и сборки. Заработайте достаточно фишек, чтобы обыграть хитрые блайнды, попутно открывая скрытые бонусные комбинации и колоды по мере продвижения. Вам понадобится любое преимущество, чтобы дойти до финального блайнда, обыграть последнюю анте и одержать победу.