Фанат запустил Balatro на Nintendo DS - хитовая карточная игра получила "ретро-версию" спустя годы

Любители моддинга снова доказали, что для хорошей игры не существует слишком старого железа. Энтузиасту удалось запустить Balatro на Nintendo DS — портативной консоли, которая вышла почти два десятилетия назад и давно считается ретро-устройством.

Правда, полноценного официального порта ждать не стоит. Игра работает благодаря фанатской версии Balatro GBA, созданной с нуля под возможности Game Boy Advance, а затем запущенной на модифицированной Nintendo DSi через GBARunner2 — инструмент, позволяющий запускать GBA-игры на более новых портативках Nintendo.

Из-за ограничений старого железа версия сильно отличается от оригинала. Разработчикам пришлось упростить визуальные эффекты и часть возможностей, превратив игру скорее в необычный эксперимент: «а что, если бы Balatro вышла как культовая игра эпохи Game Boy Advance?».

Автор проекта отмечает, что это не коммерческий продукт, а любительский демейк, созданный исключительно ради эксперимента и любви к игре. При этом сама идея отлично показывает, насколько большой интерес вызвала Balatro — фанаты уже пытаются перенести её практически на любое устройство с экраном.