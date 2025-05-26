Главный инженер PlayStation похвастался платиной в Balatro, которую смогли получить лишь 0,1% игроков

Марк Церни, легендарный инженер и архитектор PlayStation 4 и PlayStation 5, вновь напомнил о своей преданности видеоиграм — на этот раз он добился платинового трофея в Balatro. Об этом он сообщил в личном аккаунте X (бывший Twitter), отметив, что путь к этому достижению занял у него около семи месяцев и сотни часов игрового времени.

Особенность в том, что платина в Balatro — редчайшая. Её получили лишь 0,1% игроков на платформе PlayStation. Это делает успех Церни особенно показательным, ведь Balatro — игра со множеством скрытых механик, случайных событий и высокой степенью реиграбельности, где каждое прохождение — это отдельное испытание.

Церни известен своей страстью к сложным трофеям. Ранее он получил платину в таких играх, как Demon’s Souls, Neon White, Deathloop и Returnal — каждая из них требует отличной реакции, терпения и глубокого понимания внутриигровых систем. В случае с Balatro он также поблагодарил разработчика — студию LocalThunk — за "невероятно глубокий игровой процесс". Геймплей карточной игры ему особенно понравился.

Интерес к игре не перестает снижаться даже на второй год её жизни: в начале года стало известно, что продажи Balatro уже перевалили за 5 миллионов копий на всех платформах.