Холдинг TruFin объявил о продаже издателя Balatro и Abiotic Factor за 125 млн фунтов стерлингов

Британский финансовый холдинг TruFin объявил о соглашении по продаже своей доли в издательстве Playstack, известном по выпуску карточного роуглайка Balatro и симулятора выживания Abiotic Factor. Покупателем активов выступает компания VantageCo, входящая в состав инвестиционной группы Integrated Media Company.

В рамках соглашения TruFin планирует полностью реализовать свою долю в размере 84.5% акций Playstack. Общая стоимость издательства оценена в 125 млн фунтов стерлингов на бездолговой основе. После вычета транзакционных издержек холдинг рассчитывает получить чистыми около 112.4 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 150.8 млн долларов. В эту сумму также включено погашение издательством ранее выданного холдингом кредита в размере 15.6 млн фунтов стерлингов. Около 1.5 млн фунтов стерлингов временно удерживаются для покрытия возможных будущих налоговых обязательств.

Сделка классифицируется как существенное изменение масштабов деятельности холдинга, поэтому для ее завершения требуется официальное одобрение акционеров на общем собрании, намеченном на 8 июня 2026 года. Руководство TruFin уже получило безотзывные обязательства и письма о намерениях поддержать решение от крупных инвесторов, контролирующих в общей сложности около 44.29% акций компании. Ожидается, что передача прав собственности завершится 10 июня 2026 года. Если сделка сорвется по вине продавца, то дочернее предприятие TruFin Holdings должно будет выплатить покупателю компенсацию в размере 5.2 млн фунтов стерлингов.

Издательство Playstack было основано в 2016 году бывшим руководителем Electronic Arts Харви Эллиоттом и предпринимателем Джаспером Смитом. За 10 лет работы компания выпустила более 20 игр, включая такие успешные проекты, как Balatro, Abiotic Factor и Mortal Shell. Согласно финансовой отчетности, за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года, издательство принесло холдингу 55.3 млн фунтов стерлингов выручки и 12.2 млн фунтов стерлингов чистой прибыли, а общее число установок игр компании за этот период превысило 20 млн единиц. Покупатель активов, компания VantageCo, является дочерней структурой инвестиционной группы Integrated Media Company, которая специализируется на потребительских технологиях и цифровых медиа, владея в том числе развлекательной платформой Fandom.

После завершения сделки холдинг TruFin намерен направить около 70 млн фунтов стерлингов на выкуп собственных акций у акционеров по фиксированной цене 140 пенсов за штуку. Оставшиеся свободные средства в размере около 35 млн фунтов стерлингов компания планирует использовать для приобретения и масштабирования новых технологических платформ, планируя совершать как минимум по 1 крупной покупке в год. Холдинг также сохранит за собой контролирующие доли в размере около 85% акций в компании Oxygen и около 80% акций в компании Satago.