Издатель Balatro нашёл игру в день её появления в Steam - тогда у автора было всего несколько подписчиков

Глава отдела поиска проектов издательства Playstack Патрик Джонсон рассказал, как компания обнаружила Balatro задолго до её превращения в один из главных инди-хитов последних лет.

По словам Джонсона, в Playstack существует практика ежедневного мониторинга новых релизов в Steam. Именно благодаря этому команда заметила Balatro практически сразу после появления страницы игры в магазине Valve.

«Часть моей работы — просматривать все новые игры, которые появляются в Steam. Именно так мы нашли Balatro. Я увидел её в тот же день, когда она появилась в магазине», — рассказал Джонсон.

На тот момент проект практически не привлекал внимания аудитории. У игры было мало подписчиков и вишлистов, однако необычная концепция сразу заинтересовала издателя.

После этого представитель Playstack связался с разработчиком, известным под псевдонимом LocalThunk, через социальную сеть X. По воспоминаниям Джонсона, тогда у создателя Balatro было всего два или три подписчика.

Для самого LocalThunk это сообщение стало переломным моментом. Разработчик признаётся, что в тот период сомневался в будущем проекта и даже подумывал отказаться от дальнейшей работы над ним.

«Я находился между мыслями: "Из этой игры ничего не выйдет" и "А что, если я смогу заниматься этим профессионально?"», — вспоминал он.

В итоге сотрудничество с Playstack позволило автору сосредоточиться на разработке, а Balatro со временем превратилась в настоящий феномен, завоевав признание игроков и критиков по всему миру.

По словам Джонсона, ключевую роль сыграла именно скорость реакции издателя. Компания решила поддержать проект ещё до того, как он начал набирать популярность, что помогло игре получить необходимые ресурсы и выйти на широкую аудиторию.