Как и в Тетрисе, кто-то нашел "секретную концовку" Balatro, набрав такой высокий счет, что игра просто сломалась

Всего несколько дней назад стример Nandre поставил рекорд очков в игре. И вот он вновь превосходит самого себя в прямом эфире. После того как он прошел ставку 39, можно увидеть, как Nandre набирает такой высокий счет, что экран начинает глючить, а белые шумовые карты разлетаются по экрану. Карт в его руке слишком много, сложно разобрать, что за билд он собрал.
"Настоящая концовка" Balatro напоминает нам о том, что произошло с Тетрисом на NES. Напомню, что лишь спустя 34 года после релиза игры 13-летний вундеркинд дошёл до экрана смерти в Тетрисе, собрав неимоверное количество очков
Новость ни о чем, фишка игры в отсутствии баланса. Уже в первые дни появились бесконечные комбинации
Не доведет это до добра. Сначала большой адронный коллайдер построили, потом какой-то тип Тетрис заруинил, теперь это. Того и гляди, сломают матрицу.