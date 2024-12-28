Карточная игра Balatro побила собственный рекорд по онлайну в последние дни 2024 года

Под конец года карточная Balatro неожиданно побила свой же рекорд в Steam. В конце декабря за игрой одновременно сидело больше 38 тысяч человек — это даже больше, чем в марте, когда она только вышла. А ведь интерес к игре начал расти ещё в середине ноября. Видимо, сыграли свою роль и зимние скидки, и награды на The Game Awards 2024.

Кстати, с момента выхода Balatro разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий. Неплохой результат для небольшой карточной игры.