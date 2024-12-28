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Balatro 20.02.2024
Инди, Карточная
8 68 оценок

Карточная игра Balatro побила собственный рекорд по онлайну в последние дни 2024 года

Lunersun
Новости

Под конец года карточная Balatro неожиданно побила свой же рекорд в Steam. В конце декабря за игрой одновременно сидело больше 38 тысяч человек — это даже больше, чем в марте, когда она только вышла. А ведь интерес к игре начал расти ещё в середине ноября. Видимо, сыграли свою роль и зимние скидки, и награды на The Game Awards 2024.

Кстати, с момента выхода Balatro разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий. Неплохой результат для небольшой карточной игры.

Продажи покерного рогалика Balatro достигли 3,5 миллиона копий
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3
Balatro
20.02.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
B e s i k

Карточная настольная игра такая же офигенная и неубиваемая как и шахматы.Но шахматы я вообще обожаю.Меня дед кода мне было всего 4 годика научил играть в шахматы и с того как понеслось никто меня в них не победил и на деньги в них сколько играл выигрывал. Большое тебе спасибо дед Васька покойся с миром.

1
Wolfenstein

дурак в которого проиграли все играющие в это гвно

-2
lDjazZy

Все еще лучше пососного Вуконга

-1